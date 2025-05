O Senado Federal viveu um momento marcante nesta quinta-feira (22), ao sediar uma sessão especial em homenagem aos 160 anos de nascimento de Epitácio Pessoa — o único brasileiro a ter presidido os três poderes da República. A iniciativa, liderada pelo senador paraibano Efraim Filho (União-PB), não apenas celebrou a memória de um dos maiores estadistas da história do país, mas também transformou o Plenário da Casa em um verdadeiro palco para o protagonismo da Paraíba.

De acordo com Efraim, a solenidade foi para “destacar o legado de um conterrâneo que levou o nome do estado ao cenário internacional”. Ao abrir a sessão, o senador falou da importância histórica de Epitácio e do papel dele no combate à seca, na consolidação jurídica do Brasil e na representação internacional do país.

“Nos reunimos hoje para celebrar uma das figuras mais conceituadas da história da Paraíba e do Brasil. Um homem cuja trajetória pública transcendeu seu tempo e suas ações ecoam até os dias atuais”, destacou Efraim.

A sessão reuniu lideranças de destaque nacional com forte vínculo com o estado, dentre elas: o ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça; o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho; o procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, Marcílio Toscano Franca Filho; o embaixador Carlos Alberto Pessoa Pardellas, neto do homenageado; o vereador de João Pessoa, Milanez Neto; o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino e o historiador e escritor Matheus Lacerda.

O neto do ex-presidente, o embaixador Carlos Pardellas, emocionou o plenário ao relembrar a história do avô: “Órfão aos oito anos, venceu pela educação, pela ética e pela inteligência. Sua vida é um exemplo do poder transformador do conhecimento”, disse Pardellas.

Ao reunir tantas figuras brilhantes e representativas da Paraíba no Senado, o senador Efraim Filho demonstrou não apenas respeito à memória de Epitácio Pessoa, mas também sua habilidade em destacar o talento e a força intelectual do estado. “A sessão foi, ao mesmo tempo, uma aula de história, um tributo à excelência paraibana e um lembrete de que o Nordeste continua formando líderes capazes de transformar o Brasil”, concluiu.

Marcada por momentos de emoção e reverência, a solenidade teve ainda a apresentação de um vídeo com a trajetória de Epitácio Pessoa — de menino órfão no interior da Paraíba a chefe de Estado— lembrando marcos como a construção de mais de 200 açudes no Nordeste e participação na fundação da Liga das Nações.