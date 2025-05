Na manhã desta quinta-feira (22) a sede do Maior São João do Mundo recebeu representantes da Prefeitura de Campina Grande e dos direitos da pessoa com deficiência para visita técnica de acessibilidade. A ação foi promovida pela Arte Produções, que apresentou a estrutura da edição de 2025 e destacou os recursos de inclusão e acessibilidade da festa.

Este ano, a organização da festa deve reforçar a acessibilidade para locomoção dentro do Parque do Povo, além de monitorar as ruas que dão acessos ao PP. Em trabalho conjunto, representantes de diferentes aparelhos da Prefeitura analisaram a planta de acessibilidade do QG do Forró e projetaram as próximas ações junto à Arte Produções, para manter a marca de Maior São João Inclusivo do Mundo.

“Apresentamos a planta de acessibilidade do evento e tiramos as dúvidas sobre os portões de acesso, e sobre como o embarque e desembarque pode ser feito mais perto do evento. Também explicamos de que modo as pessoas podem pedir ajuda ou pegar informações. É muito importante, porque todo mundo tem o direito de visitar todas as áreas da festa”, comentou a produtora executiva da Arte Produções, Monique Fernandes.

A programação incluiu visita ao Camarote da Acessibilidade, ambiente destinado pela organização da festa para promover e fortalecer a inclusão de pessoas com deficiência nas noites de forró.

Magna Martins é membro do Conselho Municipal de Direito da Pessoa Com Deficiência e cadeirante, e destacou a importância da visita: “Estamos vendo ajustes sobre acessibilidade pensando na segurança das pessoas, para que recebamos o público com igualdade. A gente vem ver o que as pessoas sem deficiência não veem, e a Arte Produções sempre se preocupa com as pessoas com deficiência, se preocupa em fazer a festa com igualdade. Estão de parabéns”, comentou.

Os representantes da Arte Produções receberam a Coordenação da Saúde da Pessoa Com Deficiência, do Conselho da Pessoa Com Deficiência e da Gerência da Pessoa com Deficiência. Também estiveram presentes STTP, SESUMA, SEPLAN, SEDE, SAD e SEDUC.