Vila Sitio São João recebe pré-junino da Moleka 100 Vergonha

A Vila Sítio São João recebe no próximo final de semana, sábado(24) e domingo(25), a 9ª edição do maior pré-junino do mundo, uma realização da quadrilha junina Moleka 100 Vergonha, em preparação para o Maior Festival de Quadrilhas Juninas do mundo, de 18 a 20 de julho.

Nos dias 24 e 25 o público terá a oportunidade de acompanhar os ensaios da principais quadrilhas juninas da Paraíba e Pernambuco, além de curtir muito forró com shows musicais.

Segundo Duanne Gonçalves, vice-presidente da junina Moleka 100 Vergonha, serão 14 quadrilhas juninas dançando no sábado, mais outras 15 se apresentando no Domingo. “O festival da Moleka 100 Vergonha, é o único que consegue reunir grupos de todo país, é já pode-se dizer hoje que é de fato o principal festival de Quadrilhas juninas do País”, destaca Duane.

No sábado(24), as apresentações começam às 17h, já no domingo(25) às 14h. Para quem deseja ir prestigiar, o valor da entrada social custa R$10 + 2 kg de alimentos não-perecíveis. As organizações sociais que desejam participar podem fazer um agendamento prévio, através do whatsapp no número (83) 9.9694-1676.

O Maior Festival de Quadrilhas Juninas do Mundo

O festival foi criado a partir de uma ideia antiga do presidente da quadrilha Moleka 100 Vergonha, Mahatma Gandhi, que foi formatada pelo vice-presidente Duane Gonçalves. Após ter o projeto montado, foi apresentado a direção da Vila Sítio São João, que comprou a ideia e realizou a primeira edição em 2023.

E já começa a expectativa para a 3ª edição do Maior Festival de Quadrilhas Juninas do Mundo, que acontecerá nos dias 18,19 e 20 de julho, na Vila Sítio São João. O Festival é uma competição de quadrilhas juninas de todo Brasil, que neste ano terá premiações no valor de R$ 55 mil para as dez melhores colocadas.

Duanne pontua que neste ano cerca de 134 se inscreveram, e foram selecionadas 30 quadrilhas juninas dos nove estados do Nordeste (MA,PI,CE,RN,PB,PE,AL,SE e BA), além de grupos dos estados de Goiás, São Paulo e do Distrito Federal. “Neste ano o festival acontecerá em uma nova área na vila sítio são João, além dos shows que serão realizados simultaneamente no dia do Festival. ”, explicou.

“Além disso, o Festival fechou uma importante parceria com o YouTube Brasil, que vai trazer todas as transmissões de todo o evento para o Brasil e o mundo, em alta qualidade de aúdio e vídeo, trazendo mais profissionalismo para quem vai acompanhar o Festival de casa”, acrescentou Duanne Gonçalves.