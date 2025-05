Assalto frustrado: polícia investiga possibilidade de atentado direcionado

Dois homens morreram após tentarem assaltar um casal na tarde desta sexta-feira (23), na rodovia PB-132, entre Barra de Santana e Boqueirão, no Agreste da Paraíba.

A dupla foi surpreendida pela reação do policial militar que estava no veículo com sua esposa, uma juíza.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos abordaram a caminhonete onde o casal estava. O policial reagiu de imediato e atingiu dois dos criminosos, que morreram no local. Um terceiro envolvido conseguiu fugir para uma área de mata e está sendo procurado.

O delegado Tadeu Maia, responsável pela investigação, informou que uma perícia foi realizada tanto na cena do crime quanto no carro usado pelos suspeitos.

Ele afirmou que, apesar de inicialmente o caso ser tratado como tentativa de assalto, não está descartada a possibilidade de atentado direcionado, considerando a função da magistrada.

A PM confirmou que o casal não sofreu ferimentos. As investigações continuam para identificar o suspeito foragido e apurar a real motivação do crime.