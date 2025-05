Mancha escura no mar de Lucena intriga moradores; Sudema explica causa

A manhã desta sexta-feira (23) foi marcada por um fenômeno inusitado em Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa. Moradores notaram a presença de uma mancha escura no mar, com espuma e mau cheiro, nas proximidades do “Caminho de Moisés”.

Segundo a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), a coloração escura tem origem natural e está ligada a um maceió, canal temporário formado na areia para escoamento de água da chuva. A água do maceió, rica em matéria orgânica do mangue, não possui ligação com esgoto ou rios, segundo a Aesa.

A Secretaria de Infraestrutura de Lucena afirmou que os canais são abertos como medida emergencial para evitar alagamentos, respeitando as normas ambientais.

*com informações da TV Cabo Branco