O presidente do PL na Paraíba, Marcelo Queiroga, disse em entrevista à imprensa nesta quinta-feira (22), que é possível que o seu partido forme uma aliança com o progressistas para as eleições de 2026, caso também haja uma aliança nacional entre Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira.

Segundo ele, a lógica é que a aliança nacional entre o PL e PP se reproduza nos estados. Contudo, ressaltou que na Paraíba, o PL está mais próximo do União Brasil, que o apoiou no segundo turno das eleições municipais de 2024 do que com o PP.

Mas como o PP é comandado pela família Ribeiro, o que Queiroga observa é que “a nau governista do João Azevêdo vai furar” e assim sendo, o PL pode abrir diálogo tanto com o candidato ao governo Lucas Ribeiro como com a senadora Daniella Ribeiro, que teve o voto conservador em 2018, e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, por conta da aliança nacional.

Mas a ressalva é que a aliança só aconteça no segundo turno das eleições, conforme explicações de Marcelo Queiroga, que deve disputar o governo do Estado.