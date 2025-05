Faltando apenas uma semana para a abertura oficial d’O Maior São João do Mundo, que este ano acontece de 30 de maio a 6 de julho, com 38 dias de festa, Campina Grande vive intensamente os preparativos nos bastidores da cultura. Antes que o forró tome conta do Parque do Povo, locais emblemáticos como a Pirâmide e a ponte que interliga o Parque Evaldo Cruz se transformam em verdadeiros canteiros de obras.

Ali, entre cortes de madeira e respingos de tinta, são erguidos os elementos que compõem a identidade visual da festa, como a tradicional fogueira cenográfica e as estruturas da cidade cenográfica do Quartel General do Forró — a exemplo da réplica da Catedral, do telégrafo, da arena de shows e das famosas casinhas.

Segundo Michael Ferreira, responsável por uma das equipes de marcenaria, cerca de 30 trabalhadores estão atuando desde o dia 1º de maio na execução dessas estruturas.

“Estamos aqui desde o dia 1º de maio, com uma equipe dedicada de cerca de trinta pessoas, somando a nossa marcenaria com outras equipes. Somos responsáveis pela igreja, telégrafo, arena de shows, casinhas e outras estruturas”, explicou.

Enquanto a ponte serve como base para os cortes e montagens, a Pirâmide funciona como estúdio de pintura e finalização. Entre os artistas envolvidos está Gustavo Barbosa, que assina a pintura da fogueira cenográfica.

“Está sendo uma experiência ótima. É o primeiro ano que estou trabalhando aqui no São João de Campina Grande, e ainda pintando a fogueira, que é um grande símbolo da festa. As pessoas vão passar o mês inteiro fotografando e vendo a nossa arte. Isso não tem dinheiro que pague”, destacou.

A marcenaria e a arte, que agora ocupam os espaços da festa, dão lugar em poucos dias ao xote, ao baião e à multidão que vai ocupar o Parque do Povo em mais uma edição histórica dos festejos juninos de Campina Grande.

*Texto, foto e vídeo: Augusto Arruda/Arte Produções