Irmã de senador faz desabafo diante de secretário de Estado

Por falar nessa solenidade, foi incisivo o desabafo que a médica Raquel Vital do Rêgo fez diante do jornalista Nonato Bandeira, secretário de Comunicação do Estado.

Inicialmente, ela protestou contra o fato de a família não ter sido convidada para a solenidade, e de os familiares estarem no evento como uma espécie de ´intrusos´.

Na visão de Raquel foi uma descortesia desmedida, potencializada pelo fato de sua mãe (ex-senadora Nilda Gondim) e de seu irmão (senador Veneziano Vital) terem destinado em emendas parlamentares quase R$ 35 milhões para o empreendimento.

Raquel disse ao titular da Secom que, apesar de no momento o seu irmão (Veneziano) não integrar o agrupamento político do governador, um mínimo de respeito e consideração deveria permear relacionamentos institucionais.

Nonato Bandeira contra-argumentou que não tinha conhecimento de que o convite não havia sido feito, como também o próprio governador desconhecia a omissão, imputando a culpa ao Cerimonial do governo do Estado em Campina – setor que é desconhecida a sua existência na cidade.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

