Olha os assuntos que atraíram a atenção de nossos internautas

Veja abaixo as notícias mais lidas nesta quarta-feira no noticiário do ParaibaOnline.

Prefeitura de Campina Grande avança na terceira etapa do Canal de Bodocongó

Anvisa suspende creme dental após relatos de reações adversas

Operação resgata trabalhadores em condições análogas à escravidão

Camilo Farias será investido como reitor da UFCG nesta sexta

Saiba quando será pago o reajuste de servidores federais

Presidenciável do União Brasil: “Ou o bandido muda de profissão ou muda do Nordeste”

Presidente nacional do PP fala como está avançando a aliança com o União Brasil

Data Fifa vira dor de cabeça no Flamengo; caso Gerson intriga o clube

Botafogo-PB x Sousa terá mais uma vez árbitro Fifa na decisão do Estadual

Treze anuncia contratação de volante do futebol carioca para Série D

Homem é preso por cárcere privado, tortura e lesão corporal em João Pessoa

Justiça determina transferência urgente de pediatra suspeito de estupro infantil

Casal de sócios e diretor são condenados por golpe envolvendo o cultivo de hortaliças

Tio e sobrinho são presos suspeitos de realizar ‘delivery de drogas’ em João Pessoa

Jair Bolsonaro: “Vivemos um momento de intranquilidade”

Leia as frases marcantes no Supremo sobre Jair Bolsonaro e o ´golpe´

Prefeito de Santa Rita antecipa apoio suprapartidário

Janja e a candidatura de Lula à reeleição: Ele não gosta de antecipar as coisas

Paraíba é destaque nacional na cobrança de ICMS

Procon notifica 25 postos de combustíveis em João Pessoa

Caso Danielle: marido de assistente social rebate versão da prefeitura

Operação resgata animais em situação de maus-tratos em Campina Grande

Repórter fotográfico de Campina Grande morre aos 66 anos

TCE mostra resultados da Auditoria Coordenada em Educação Infantil

Medicamentos terão aumento de preço na próxima semana

Procon de Campina Grande recolhe mais de 300 produtos impróprios para o consumo

Vereador de Santa Rita é preso com arma e munições irregulares

Mulher cai do teto de academia dentro de shopping em João Pessoa

Homem é preso suspeito de matar o próprio pai a facadas em Pernambuco

Passe Livre Estudantil: confira o calendário de cadastramento em Campina Grande

Morre cantor considerado ‘sósia’ de voz de Roberto Carlos

INSS deverá novamente antecipar o pagamento do 13º salário aos beneficiários

“Fora dos Autos”: Juiz explica o significado da toga e a autoridade do magistrado

Podcast: Professor explica a diferença entre “bimestral” e “bimensal”

Páscoa: comércio tem mais de 800 produtos com chocolate na sua composição

Aparte: João Azevêdo evita comentar federação do PP com o União Brasil

Mega-Sena acumulada; premiação pode ir a R$ 40 milhões

Carreta com transformador vai ficar três dias parada em Soledade

Hugo tem noite de herói, Corinthians segura Palmeiras e fatura título paulista

Leia também:

Confira os assuntos que foram destaque em nosso noticiário na quarta-feira

Saiba os fatos que ecoam pelo país nesta quinta-feira