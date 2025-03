Teve início nesta quarta-feira (26), no Terminal de Integração do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), em Campina Grande, o cadastramento de estudantes da rede estadual de ensino para o programa Passe Livre Estudantil, do Governo do Estado.

A iniciativa garante gratuidade no transporte público coletivo urbano para alunos do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, permitindo o deslocamento entre casa e escola.

O cadastramento será realizado por ordem alfabética, e os estudantes devem apresentar um documento oficial com foto, preferencialmente o RG. Para facilitar o atendimento, uma estrutura foi montada no terminal, com capacidade para atender pelo menos 300 alunos por dia.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, e aos sábados, das 8h às 13h. Os estudantes cadastrados receberão um cartão, que posteriormente será recarregado em data a ser divulgada pelo Governo do Estado.

Confira o calendário de cadastramento:

26 a 28/03 – Letra A

29/03 – Letras B e C

31/03 – Letra D

01 e 02/04 – Letra E

03 e 04/04 – Letras F e G

05 e 07/04 – Letras H e I

08 a 10/04 – Letra J

11/04 – Letra K

12 e 14/04 – Letra L

15, 16, 22 e 23/04 – Letra M

24/04 – Letras N, O, P e Q

25, 26 e 28/04 – Letras R e S

29/04 – Letras T, U e V

30/04 – Letras W, X, Y e Z