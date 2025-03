Presidenciável do União Brasil: “Ou o bandido muda de profissão ou muda do Nordeste”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, afirmou que pretende implantar no Nordeste “o mesmo sistema” que implantou no seu estado, caso venha a ser eleito presidente da República nas eleições do ano que vem: “Ou o bandido muda de profissão ou muda do Nordeste”.

Caiado salientou que a “estrutura do governo não pode se ajoelhar para a bandidagem”.

Ele também comentou sobre a posse de Cassiano Pereira à frente da Associação Nordeste Forte, ocorrida esta semana.

Veja entrevista que o presidenciável concedeu ao ParaibaOnline

*Vídeo: ParaibaOnline