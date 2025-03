No quadro semanal de língua portuguesa “Hora das Letras”, da Rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues trouxe mais uma dica valiosa para os ouvintes, esclarecendo a diferença entre os termos “bimestral” e “bimensal”, que costumam gerar confusão, pois parecem ser sinônimos, mas têm significados distintos.

“Bimestral é a mesma coisa que bimensal? – Não sei se você já ouviu falar na palavra ‘bimensal’, escrita tudo junto – E eu vou dizer a você que não. ‘Bimestral’, nós já estamos mais acostumados a ouvir, principalmente no contexto escolar – primeiro bimestre, segundo bimestre –, é o que ocorre de dois em dois meses, é bimestral. Agora, ‘bimensal’ é a mesma coisa que ‘quinzenal’, é o que ocorre duas vezes por mês, é justamente a quinzena. Então, cuidado, porque pode aparecer, quem sabe, numa questão de concurso, e você já vai ficar sabendo: ‘bimensal’ não é a mesma coisa que ‘bimestral’, é a mesma coisa que ‘quinzenal’. Essa é a dica de hoje!”, explicou o professor.

A orientação do professor Golbery é fundamental para quem deseja aprimorar o uso correto da língua portuguesa e evitar erros em provas, concursos e no dia a dia. O quadro com suas dicas é exibido semanalmente na programação da Caturité FM.

Ouça o podcast completo.