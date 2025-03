Prefeitura de Campina Grande avança na terceira etapa do Canal de Bodocongó

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), segue avançando na execução da terceira etapa do Canal de Bodocongó. A partir desta semana está sendo realizado o serviço de concretagem do piso do canal. Ao todo, essa fase da obra prevê a concretagem de 320 metros lineares do piso do canal.

Já foi concluída a concretagem de um trecho, totalizando 292 metros quadrados de área concretada, o que corresponde a 20 metros lineares. O serviço está sendo executado com concreto ciclópico, material que soma 87,6 metros cúbicos aplicados nesta etapa inicial do serviço.

O concreto ciclópico é um tipo de concreto reforçado com grandes pedras naturais, conhecidas como matacões, o que melhora a resistência estrutural e reduz o consumo de cimento na mistura. Essa técnica é amplamente utilizada em obras de drenagem e contenção, garantindo maior durabilidade e estabilidade ao piso do canal. Ao todo, a concretagem dessa etapa demandará cerca de 1.400 metros cúbicos desse material.

A previsão inicial é que o serviço seja concluído em aproximadamente 60 dias, podendo sofrer ajustes devido às possíveis interferências no local.

Serviços paralelos nas obras do Canal de Bodocongó

Além da concretagem do piso, outras frentes de trabalho estão em andamento na terceira etapa do Canal de Bodocongó. Entre os serviços executados paralelamente, estão as escavações do canal, a remoção e destinação adequada do material escavado, a construção de barreiras rígidas e a implantação de calçadas e ciclovias, que contribuirão para a mobilidade e segurança dos pedestres e ciclistas na região.

A terceira etapa do Canal de Bodocongó terá uma extensão total de 320 metros, sendo mais uma iniciativa da Prefeitura de Campina Grande para modernizar a drenagem do Município e minimizar os impactos causados por alagamentos e chuvas intensas na região.

Em relação à segunda etapa da obra, os trabalhos estão em fase de finalização, restando apenas a conclusão da instalação de meio-fio. Também está prevista, dentro do cronograma da obra, a implantação da sinalização viária, sob responsabilidade da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), além da instalação da iluminação pública.

Panorama da obra

Com cerca de 120 mil moradores beneficiados, os bairros atendidos incluem Malvinas, Bodocongó, Conjunto dos Professores, Ramadinha, Dinamérica e Santa Rosa. O Canal de Bodocongó, com aproximadamente 6 km de extensão, é uma obra essencial para a infraestrutura de Campina Grande.

Iniciada em 2023, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, a segunda etapa das obras foi viabilizada por meio de recursos da Caixa Econômica Federal, emendas parlamentares, repasses da União e recursos próprios da Prefeitura. O valor total investido nessa fase é de R$ 12 milhões.

A terceira etapa da obra vai compreender o trecho entre as imediações da rua Iara Amaral, até o encontro do canal com a avenida Francisco Lopes de Almeida, na ponte do Cruzeiro, com 320 metros de extensão.

Orçada em R$ 25 milhões e financiada com recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), esta fase (terceira) terá um prazo de 18 meses para ser concluída. Além da continuidade do canal, a obra vai incluir a construção da ponte do Cruzeiro, reforçando o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana.