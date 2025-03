Operação resgata animais em situação de maus-tratos em Campina Grande

Na manhã desta quinta-feira, 27, foi deflagrada a 3a fase da Operação 4 Patas, uma ação conjunta das Forças de Segurança do Estado da Paraíba, com a participação de órgãos que atuam na defesa da causa animal em Campina Grande.

A ação contou com a participação de 45 integrantes, sendo eles do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle da 2a REISP), da Policia Civil (Delegacia Especializada em Meio Ambiente e peritos do IPC/PB), da Polícia Militar (2a Companhia de Policiamento Ambiental), Comando de Operações Aéreas (COA), Corpo de Bombeiros Militar, 3a Gerência Regional da Causa Animal e Centro de Zoonoses de Campina Grande.

A operação foi desencadeada com a finalidade de verificar locais com reincidência de chamados sobre maus tratos contra animais domésticos, bem como a verificação de denúncias recentes da população campinense a respeito da mesma situação. 40% do total das denúncias verificadas foram a respeito de situações de maus tratos ocorridas no Bairro das Malvinas, bairro com maior incidência de denúncias na cidade.

Foram verificados oito alvos no total, dos quais dois foram autuados em flagrante delito por crime de maus tratos contra animais domésticos (Art. 32, parágrafo 1-A da Lei 9.605/98), quatro receberam orientações para ajustes de condutas relativas ao animal doméstico tutelado, os quais deverão ser acompanhados sobre os ajustes necessários nos próximos dias e, por fim, dois alvos sem procedência da denúncia/localização do animal.

Os presos na operação foram ouvidos nos procedimentos policiais, submetidos a exames de corpo de delito e seguirão para apresentação em audiência de custódia, onde o destino será definido pelo Juiz de Direito competente. A pena para esse tipo de delito varia de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição da guarda. Além da autuação criminal por parte da Polícia Civil, também houve a autuação administrativa realizada pelos policiais militares da Polícia Ambiental.

No total foram resgatados sete animais em situação de maus tratos, sendo eles: duas cadelas da raça pitubul, quatro filhotes da mesma raça e um cão de raça indefinida. Uma das cadelas resgatadas em situação de maus tratos deu a luz a dois filhotes no Centro de Zoonoses de Campina Grande, os quais estão recebendo os cuidados médicos veterinários necessários, assim como todos os animais resgatados.

Todos os integrantes das Forças de Segurança envolvidos na Operação Integrada 4 Patas avaliam como positiva a operação e seguem no enfrentamento aos crimes ambientais ocorridos em Campina Grande/PB.