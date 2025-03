Homem é preso por cárcere privado, tortura e lesão corporal em João Pessoa

Um homem foi preso na quarta-feira (26) em João Pessoa, acusado de praticar cárcere privado, tortura e lesão corporal contra sua companheira e filho.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima e revelou que a vítima era mantida em cárcere com seu filho, além de sofrer agressões físicas e psicológicas constantes.

O suspeito, com antecedentes criminais, foi detido no Distrito Industrial, e a ação contou com o apoio das delegacias especializadas no atendimento à mulher.

*com informações do g1pb