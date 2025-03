Prefeito de Santa Rita antecipa apoio suprapartidário

O prefeito de Santa Rita, Jackson Alvino (PP), aprendeu rapidamente a ´flexibilidade´ na atividade política.

Uma semana após acertar o seu ingresso na base política do governador João Azevedo (PSB), ele pegou o avião rumo ao Distrito Federal.

Na Brasília ´de todas as tribos´, Jackson alinhou o seu apoio à reeleição do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

