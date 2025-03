Tio e sobrinho são presos suspeitos de realizar ‘delivery de drogas’ em João Pessoa

Tio e sobrinho foram presos na tarde de quinta-feira (27), no bairro de Quadramares, em João Pessoa, suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas com serviço de entrega.

A Polícia Civil informou que os investigados usavam embalagens de delivery de comida para camuflar a venda de entorpecentes.

Os suspeitos colocavam as drogas em envelopes de papel, o que fazia parecer uma entrega comum de comida, evitando chamar atenção da população e da polícia. Um dos envolvidos realizava as entregas usando um carro, retirando os entorpecentes de uma residência no bairro, que servia como depósito.

Durante a operação, a polícia apreendeu drogas, uma arma de fogo, munição e uma balança de precisão. Além disso, os celulares dos suspeitos foram apreendidos para análise. A prisão foi realizada após uma denúncia da população, e os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

*com informações do g1pb