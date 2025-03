Repórter fotográfico de Campina Grande morre aos 66 anos

Faleceu nesta quinta-feira, 27, o repórter fotográfico Carlos Alberto Santos, 66 anos, em Campina Grande.

Carlos estava internado no Hospital da Fap, onde tratava um câncer de laringe há seis meses. Ele deixa a esposa Fátima Rocha e a filha única, Fabricia, além da neta Maria Eduarda.

O velório acontece no Complexo Digna, na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Cruzeiro, a partir das 15h. O sepultamento será nesta sexta-feira, 28, às 8h, no cemitério do Monte Santo.