Caso Danielle: marido de assistente social rebate versão da prefeitura

Jorge Elô, marido de Maria Danielle Cristina Morais Sousa, que faleceu após complicações no parto no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), rebateu a versão da Prefeitura de Campina Grande de que a morte de sua esposa não teve relação com o procedimento.

Em carta aberta ao prefeito Bruno Cunha Lima no Instagram, ele questionou o atendimento prestado e denunciou possíveis erros médicos que teriam resultado na morte do bebê e na retirada do útero da esposa.

Segundo Jorge, Danielle estava confiante e tranquila ao saber que seria atendida pelo médico que acompanhou sua gestação. No entanto, ele afirma que o profissional não acompanhou de perto o trabalho de parto antes de encerrar seu turno.

Jorge também relatou que houve aumento da dosagem de uma medicação intravenosa sem o uso da bomba de infusão controlada (BIC), o que teria agravado o quadro da esposa.

Minutos depois, Danielle desmaiou e a equipe a levou para a cirurgia, momento em que o útero já havia se rompido e o bebê nasceu sem vida.

A Prefeitura de Campina Grande declarou que a morte de Danielle pode não ter ligação direta com o parto, atribuindo o óbito a uma suposta condição genética pré-existente que teria resultado no Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico que a vitimou.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) abriu uma investigação preliminar para apurar se houve negligência médica no caso. A promotora Adriana Amorim aguarda sindicâncias da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Regional de Medicina (CRM) e do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) para tomar as providências cabíveis.

Danielle Cristina, de 38 anos, faleceu na terça-feira (25), após sentir uma dor de cabeça intensa ao se sentar na cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ela não resistiu. O enterro aconteceu nessa quarta-feira (26), em um cemitério particular no bairro do Velame, em Campina Grande. O caso segue em investigação.