Camilo Farias será investido como reitor da UFCG nessa sexta

Será realizada no final da tarde dessa sexta-feira, dia 28, a solenidade de investidura do professor Camilo Farias no cargo de reitor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A cerimônia terá início às 17h, no Centro de Eventos Rosa Tânia, no campus sede, em reunião extraordinária do Colegiado Pleno do Conselho Universitário. Na ocasião, também acontecerá a posse da professora Fernanda Leal como vice-reitora.

Camilo Farias foi eleito, juntamente com Fernanda Leal, com 61,32% dos votos válidos no segundo turno da consulta democrática à comunidade da UFCG, realizada em dezembro passado.

O Decreto Presidencial oficializando sua nomeação como reitor da UFCG para o quadriênio 2025-2028 foi publicado em Edição Extra do Diário Oficial da União no dia 14 de fevereiro.

O reitor

Doutor em Engenharia pela Universidade de Ehime, do Japão, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais e graduado em Engenharia Civil, ambos pela UFCG, o professor Camilo Farias atua na graduação e na pós-graduação, com foco na área de recursos hídricos e saneamento.

Já foi vice-reitor e secretário de Planejamento e Orçamento, de 2017 a 2021, sendo reeleito e não nomeado, com o então reitor Vicemário Simões, para o mandato 2021-2025.

Também já foi coordenador administrativo da Unidade Acadêmica de Ciências e Tecnologia Ambiental, coordenador do curso de Engenharia Ambiental, vice-diretor do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), campus Pombal, e vice-coordenador do ProfÁgua – Polo UFCG.

A vice-reitora

A professora Fernanda Leal é doutora em Ciências Sociais pela UFCG, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e graduada em Psicologia pela UEPB. Atua na graduação e na pós-graduação na área de Educação.

Foi duas vezes diretora do Centro de Humanidades (CH), vice-diretora, coordenadora administrativa da UAEd, vice-coordenadora do curso de Especialização em Educação Básica e coordenadora do curso de Especialização em Docência na Educação Infantil.

Foi também coordenadora pedagógica do curso de extensão Unicampo, uma ação que contribuiu para a instalação do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA) da UFCG, campus Sumé.