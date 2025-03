Paraíba é destaque nacional na cobrança de ICMS

As maiores cargas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre alimentos básicos concentram-se nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, conforme estudo da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).



Conforme o jornal O Estado de São Paulo, a Paraíba foi um destaque da pesquisa, uma vez que praticamente todos itens são tributados em 20%, como arroz, feijão, leite e carne.

A exceção foi a farinha de mandioca, ovos, frutas, verduras e legumes, que têm imposto zero.

Além disso, dentre os 27 Estados (incluindo o Distrito Federal), 19 deles – Paraíba no meio – elevaram suas alíquotas modais (básicas) do ICMS desde o período de tramitação da reforma tributária de consumo (2023).

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/icms-cobrado-na-paraiba-e-destaque-nacional/