Saiba os fatos que ecoam pelo país nesta quinta-feira

Fux diz que STF julgou 8/1 sob emoção, Bolsonaro ataca Moraes após virar réu, morre prefeito de Belo Horizonte e outras notícias para começar esta quinta-feira (27).

STF

Fux abre caminho para questionar delação de Cid e rever penas do 8 de janeiro no STF. Ministro citou julgamento sob ‘violenta emoção’ após ataques e criticou vaivém nas declarações do ex-auxiliar de Bolsonaro.

JUSTIÇA

Bolsonaro ataca Moraes e retoma ofensiva contra sistema eleitoral após virar réu no STF. Ex-presidente fez pronunciamento de quase 50 minutos nesta quarta (26) após a decisão da corte.

STF

Oposição reforça discurso de perseguição a Bolsonaro, e governo vê direita enfraquecida para 2026. Primeira Turma do STF tornou ex-presidente e mais sete réus por integrarem núcleo central da trama golpista.

BELO HORIZONTE

Fuad se privou de parte da saúde para realizar sonho de ser reeleito, diz médico. Enaldo Melo de Lima, que tratou prefeito de BH desde o diagnóstico do câncer, afirma que a campanha não foi determinante para piora da doença.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Palestinos em Gaza entoam cantos contra Hamas em protesto por fim da guerra. Rara demonstração pública de oposição ocorre uma semana após Israel retomar bombardeios no território.

GOVERNO TRUMP

Odeio dizer isso assim, mas vamos tomar a Groenlândia, diz Donald Trump. Nova ameaça do presidente dos Estados Unidos ocorre às vésperas da visita de comitiva americana à ilha, que inclui Vance.

GUERRA COMERCIAL

Trump anuncia tarifas de 25% sobre automóveis produzidos fora dos EUA.

Presidente disse que imposto levará a um ‘crescimento tremendo’ no setor; Brasil não exporta para o país desde 2016.

IMPOSTO DE RENDA

Veja quem deve entregar o Imposto de Renda 2025 já e quem deve esperar a pré-preenchida completa

CARNAVAL

Porta-bandeira da Viradouro recebe ameaças após falar ‘sem anistia’ durante ‘Oscar do Carnaval’.

ANVISA

Anvisa propõe venda de Cannabis medicinal em farmácia de manipulação.

*Folhapress