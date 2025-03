Presidente nacional do PP fala como está avançando a aliança com o União Brasil

Presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira (PI) falou ao ParaibaOnline sobre os cargos que paraibanos estão assumindo no plano federal, a exemplo da posse esta semana do empresário Cassiano Pereira como novo presidente da Associação Nordeste Forte.

Mas como política não pode ficar de fora, Ciro igualmente comentou como está sendo administrar conflitos regionais para viabilizar a federação partidária entre o seu partido e o União Brasil.

Veja a entrevista dada por Ciro ao jornalista Arimatéa Souza.

*Vídeo: ParaibaOnline