Notícias que você precisa saber para ficar bem informado

Acompanhe a seguir as informações mais lidas no noticiário do ParaibaOnline nesta quarta-feira.

Adriano Galdino se irrita com João Azevedo: “Eu mereço respeito!”

Nacional de Patos vence Pombal e se recupera no Estadual

Botafogo-PB bate Esporte-P e assume liderança do Paraibano

Prefeitura oferece tarifa zero para o clássico Campinense x Treze

Preso suspeito de atirar em criança de 5 anos em João Pessoa

Suspeito de matar sogra e ferir companheira tem prisão mantida

Flamengo finaliza treino no Amigão para jogo com Madureira

Colisão entre carro e ônibus deixa motorista ferido em João Pessoa

Incêndio destrói barracas no Mercado Central de João Pessoa

Flamengo anuncia oficialmente contratação de atacante

O que deseja o dono da empresa Pixbet para a classe política

Governo da Paraíba faz nova parceria de R$ 260 milhões com a PMJP

Prefeito de Campina Grande anuncia mais nomes da equipe para o 2º mandato

Pesquisa do Procon-JP para preços de carne registra diferença de quase R$ 80

Governo Federal revoga ato que mudava monitoramento do pix

Procon de Campina apreende 700 kg de alimentos vencidos e em fase de podridão

Polícia Civil de Campina Grande prende suspeito de homicídio e ocultação de cadáver

Postos são notificados por aumento de preço em João Pessoa

Vice-governador agradece confiança de Azevedo e se diz pronto para a disputa em 2026

Aena: aeroporto de João Pessoa é o 4º mais movimentado do país

Chocolate se transforma num dos ´vilões´ da inflação no Brasil

Dia do Enfermo: a importância do trabalho dos profissionais da enfermagem

Lucas Ribeiro comenta fusões partidárias e candidatura a governador da Paraíba

Prefeito de Campina Grande nomeia mais dois novos secretários

Procurador-geral reafirma parceria com Tribunal de Contas em prol da Paraíba

Enem 2024 registra o menor número de notas mil em redação. Professor analisa os resultados

Saiba o volume de chuvas nas cidades da Paraíba nas últimas 24 horas

Senador Veneziano critica oposição na Paraíba: voz do governo “é única”

CBF sorteia grupos do Nordestão; saiba quem são os adversários do Sousa

