Prefeito de Campina Grande anuncia mais nomes da equipe para o 2º mandato

O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou, na tarde desta terça-feira, 15, mais dois nomes para sua equipe de primeiro escalão.

As definições contemplam a Secretaria de Assistência Social (Semas).

As portarias devem ser publicadas na próxima edição do Semanário Oficial do Município.

Após reunião de trabalho – da qual participaram o vice-prefeito Alcindor Villarim e o gerente de Acompanhamento de Gestão, Dorgival Villar – o prefeito campinense confirmou a permanência do advogado Fábio Henrique Thoma à frente da Semas. Thoma é integrante da equipe de Bruno Cunha Lima desde outubro de 2023, como executivo da pasta. Em abril do ano passado, assumiu a titularidade da secretaria.

Como secretário executivo da Assistência Social, Bruno anunciou o nome do ex-vereador Rodolfo Rodrigues. Primo do deputado federal Romero Rodrigues, Rodolfo é ligado politicamente ao senador Veneziano Vital do Rêgo desde 2016.