Colisão entre carro e ônibus deixa motorista ferido em João Pessoa

Um carro ficou destruído após colidir com um ônibus no bairro do Varadouro, em João Pessoa, nesta quarta-feira (15).

A motorista foi resgatada das ferragens, consciente, pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital.

Segundo o motorista do ônibus, o veículo estava parado no semáforo quando sentiu a colisão.

*com informações da TV Cabo Branco