Incêndio destrói barracas no Mercado Central de João Pessoa

Um incêndio atingiu três barracas no Mercado Central de João Pessoa na tarde desta quarta-feira (15).

O fogo começou por volta das 13h, em uma box usado por um vigilante que não estava presente no momento.

Duas barracas foram totalmente destruídas, enquanto uma terceira sofreu danos parciais.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local em 20 minutos e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido, e uma perícia será realizada para identificar as causas do incêndio.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o mercado passará por obras de modernização ainda este ano.

*com informações da TV Cabo Branco