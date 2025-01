O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 trouxe uma novidade: o menor número de redações com nota mil dos últimos 10 anos. Para o professor Golbery Rodrigues, especialista em linguagem e colunista da Rádio Caturité, esse resultado pode estar ligado a uma maior exigência da banca avaliadora e ao uso excessivo de modelos prontos pelos estudantes.

Em sua participação, nesta quarta-feira (15), o professor comentou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) teria adotado critérios mais rigorosos na avaliação, especialmente em relação ao uso de repertórios. “Ultimamente tem aparecido muita redação modelo, ou seja, o aluno encontra pré-pronto 90% de um texto e só articula 10% ali”, afirmou Golbery.

Segundo o especialista, essa prática prejudica a produção textual e o desenvolvimento intelectual do estudante. “Uma redação nota mil precisa, de ponta a ponta, estar muito bem construída, repertórios muito bem articulados”, explicou.

Golbery também ponderou que a facilidade do tema da redação pode não ter sido um fator determinante para o resultado.

“Muitas vezes quando o tema é mais fácil, entendemos que o aluno vai articular mais. Só que se a exigência dos critérios também está alta, então de alguma maneira o tema ser fácil não ajuda.”

O professor finalizou sua análise incentivando os estudantes a buscarem uma escrita mais autêntica e a não dependerem de modelos prontos. “O Enem é uma oportunidade que se repete ano a ano e que, se a sua nota não foi satisfatória, você pode muito bem se esforçar ainda mais buscar essa independência de escrita e conseguir lograr êxito em outra oportunidade”.

Ouça a análise completa.