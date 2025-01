O que deseja o dono da empresa Pixbet para a classe política

De acordo com o ´Estadão´, o empresário paraibano Ernildo Junior de Farias Santos, de 47 anos (Serra Branca), proprietário da ´Pixbet´´, tem um contrato com o Flamengo que permitem à casa de apostas estampar a marca no uniforme do time até 2027 a um custo total de R$ 470 milhões.

A empresa também tem parceria com o clube para operar a Flabet, a casa de apostas registrada pelo Flamengo.



Ernildo Júnior elegeu um amigo como novo prefeito de Serra, ´Alexandre da Pixbet´, do União Brasil.

Na campanha do ano passado, após caravana do governador João Azevêdo (PSB) para apoiar aliados no Cariri, inclusive o adversário de Junior, o chefe da Pixbet foi a Serra Branca para ato de campanha e deu o recado:

“Hoje acordei e disse: ‘Quero ver se Serra Branca vai me dar as costas’. Meus irmãos, obrigado. Nós vamos mudar isso aqui. E é com trabalho, não é papo de político. Eu quero que político tome no c… Eu sou povo, nós vamos ganhar essa p…”, discursou.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

