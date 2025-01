No dia 14 de janeiro, é celebrado o Dia do Enfermo, uma data voltada para a reflexão sobre o cuidado à saúde e o papel essencial dos profissionais da enfermagem.

Para marcar a ocasião, a reportagem da Rádio Caturité FM conversou com Abelardo Júnior, enfermeiro, que destacou a relevância e os desafios da profissão. Durante a entrevista, Abelardo ressaltou a importância do respeito mútuo entre as instituições e o compromisso com o cuidado humanizado.

“O nosso trabalho é pautado pelo respeito a todas as instituições e pela dedicação ao paciente. É um momento para valorizar a profissão e reforçar que estamos aqui para cumprir a missão de cuidar das pessoas com ética, empatia e competência. Apesar dos desafios diários, é gratificante saber que fazemos parte da recuperação e do bem-estar de tantas vidas”.

Abelardo também mencionou a necessidade de ampliar a conscientização sobre a valorização dos enfermeiros e a estruturação das políticas públicas na área da saúde.

Segundo ele, “discussões sobre a valorização profissional são fundamentais. Precisamos de apoio contínuo para garantir que os serviços de saúde funcionem de maneira eficiente, colocando o paciente sempre em primeiro lugar”.

O Dia do Enfermo também serve como um lembrete para a sociedade sobre a importância de práticas de prevenção e autocuidado. Abelardo reforçou: “Cuidar da saúde não é apenas tratar a doença, mas prevenir. Nesse sentido, a enfermagem tem um papel educativo e fundamental”.

A data é uma oportunidade de homenagear não apenas os enfermos que lutam por sua recuperação, mas também os profissionais da saúde, que dedicam suas vidas ao cuidado de todos.

Ouça a reportagem.