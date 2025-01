Adriano Galdino se irrita com João Azevedo: “Eu mereço respeito!”

O deputado-presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, do Republicanos, externou nesta quarta-feira o seu desapontamento com o fato de o governador João Azevedo (PSB) ter declarado que o vice-governador Lucas Ribeiro (PP) será o candidato da situação a governador, em 2026, na hipótese de o próprio João vir a disputar um mandato de senador.

“O movimento que o governador fez, da maneira que foi colocada, colocando o seu projeto pessoal de candidatura a senador acima do projeto do grupo, sem conversar com os deputados da base, sem conversar com os partidos, merece da minha parte a minha indignação e o meu repúdio”, bradou Adriano.

“Ignorar uma pretensão nossa, que é legítima (…) Eu mereço respeito! (…) Eu discordo totalmente dessa situação. Vou manter a minha pré-candidatura a governador do Estado (…) Vou pra guerra!” – avisou o deputado.

Os detalhes completos do desabafo do deputado você vai ler na edição desta quinta-feira na tradicional coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza.