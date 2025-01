Aena: aeroporto de João Pessoa é o 4º mais movimentado do país

Com mais de 1,6 milhão de passageiros em 2024, o Aeroporto Castro Pinto se consolidou como o 4º aeroporto mais movimentado do país, entre aqueles administrados pela Aena.

O número também coloca o aeroporto de João Pessoa como o 20º mais movimentado do mundo. Ao todo, a Aena administra 17 aeroportos no Brasil e registrou mais de 43,3 milhões de passageiros, um crescimento de 5,6% em relação a 2023.

O crescimento do aeroporto Aena João Pessoa foi de 12,2% com relação a 2023. Foram realizadas 15,5 mil operações, que geraram um acréscimo de 17,2%. Em todo o mundo, o Brasil ficou bem representado com João Pessoa em 20º lugar, atrás apenas de São Paulo/Congonhas (5º), Recife (10º) e Maceió (17º).

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, afirma que este é mais um dado que comprova o sucesso das ações de promoção feitas pelo Governo do Estado.

“O alto investimento do governo João Azevêdo apresenta estes resultados que engrandecem o nosso estado. Estamos no circuito global de turismo, procurados por pessoas de todo Brasil e do mundo. As capacitações, as participações em feiras e eventos em 20 estados e 3 países, o programa internacional Giro levando nossa terra para mais de 156 países, além dos investimentos em infraestrutura e segurança fazem com que tenhamos esses resultados positivos”, comenta. “Além disso, é preciso lembrar dos acordos e parcerias do Governo da Paraíba, através de incentivos fiscais, que viabilizam o aumento no número de operações das companhias aéreas nos nossos aeroportos”, finaliza.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo — PBTur, comemora o resultado e afirma que o trabalho continua. “É hora de comemorar e manter o trabalho que vem dando certo. Este ano já recebemos o anúncio do Governo do Estado que destina 133 milhões de reais ao turismo, através de obras e ações do litoral ao sertão, que vão continuar acelerando a Paraíba no setor que tem gerado a maior empregabilidade do estado”.

“Esse anúncio demonstra a força do turismo da cidade e da infraestrutura existente. Indica que estamos realizando um trabalho assertivo e eficiente, em colaboração intensa com o trade, para contribuir com o crescimento do turismo da Região”, afirma Jorge Odir, diretor do Aeroporto de João Pessoa.

O aeroporto Aena Campina Grande também registrou um ótimo crescimento em 2024 no comparativo com 2023. Ao todo, o aeroporto João Suassuna registrou uma alta de 15% em número de passageiros e 23,9% em número de operações. Com estes resultados, o aeroporto da Rainha da Borborema fica entre os 6 aeroportos do Brasil com maior crescimento no ano.