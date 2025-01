Vice-governador agradece confiança de Azevedo e se diz pronto para a disputa em 2026

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), que vai disputar a titularidade do cargo nas eleições de 20226, agradeceu as palavras do governador João Azevedo (PSB) ditas durante entrevista concedida à imprensa na terça-feira (14), sobre a disposição de nomes de aliados que postulam a sucessão estadual e destacou o seu vice como candidato mais natural e de total confiança dele.

Azevedo havia dito que diante de vários candidatos, um fato óbvio é que se ele sair em abril do próximo ano, para disputar o Senado Federal, quem assumirá a condição de governador é o vice, Lucas Ribeiro, no qual disse ter total confiança de que dará continuidade ao trabalho administrativo que está sendo executado.

“É muito gratificante contar com a confiança do governador, não é algo que a gente construiu de um dia para noite, mas tem sido construído ao longo desses anos com muito trabalho, com muita serenidade, confiança e respeito, acima de tudo. Então, essa relação foi construída dessa forma”, destacou.

Ribeiro enfatizou que está muito feliz de fazer parte do governo e dessa parceria de poder contribuir com a gestão e a realizar as entregas que têm sido feitas à população e que serão realizadas nesses dois últimos anos de governo.

“Ficou feliz em poder representar também a continuidade desse projeto que é o que nós defendemos enquanto grupo de que a Paraíba siga nesse caminho de trabalho, de entregas e de viver o seu melhor momento”, completou.