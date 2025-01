Durante a posse do desembargador Fábio Nogueira na presidência do Tribunal de Contas do Estado, o vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas) concedeu entrevista abordando temas relacionados à política estadual e nacional.

Entre os assuntos, destacou as discussões sobre possíveis fusões partidárias e os rumos das alianças políticas no Estado.

“A gente está acompanhando aí essas conjecturas sobre uma fusão partidária. É um momento mais de discussão, de conversa, mas eu não procuro fazer nenhuma avaliação sobre se isso é bom, se isso é ruim, porque a gente não sabe, de fato, se isso vai acontecer, se vai virar. É uma conversa muito embrionária. À medida que isso for se concretizando, a gente vai poder falar sobre isso”, afirmou Lucas, destacando que o processo ainda está em fase inicial e requer cautela.

Questionado se será candidato a governador em 2026, Lucas ressaltou, ainda, a importância de manter o diálogo com os partidos aliados e priorizar os interesses da Paraíba.

“Vamos tratar essa questão com todos os partidos aliados, e, primeiro, a Paraíba. Conversar com os aliados para que a gente possa continuar nessa aliança e, acima de tudo, a Paraíba possa continuar esse projeto que tem colocado ela em outros patamares. Essa é uma discussão que a gente já tem feito”, concluiu Lucas, enfatizando que as articulações para a formação de chapas proporcionais e majoritárias já estão em andamento.

*Vídeo: ParaibaOnline