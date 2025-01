Na manhã desta quarta-feira, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Campina Grande realizou a prisão de mais um suspeito envolvido em um homicídio ocorrido em 2012. A ação aconteceu no Conjunto Aluízio Campos, onde os investigadores cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri da cidade.

O homem detido, de 59 anos, é apontado como participante do assassinato e ocultação do cadáver de José Leonardo Pereira, ocorrido no dia 19 de julho de 2012, no bairro Mutirão.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma discussão fútil entre a vítima e um dos suspeitos, que já está preso. Durante o conflito, José Leonardo foi golpeado várias vezes com uma arma branca do tipo “trincha”, vindo a óbito no local.

Após o crime, os suspeitos atearam fogo ao corpo nas proximidades do “Campo do Mutirão”, dificultando sua identificação.

O homem preso foi encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia Civil de Campina Grande, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização de audiência de custódia. As investigações seguem para elucidar completamente o caso e apurar a participação de todos os envolvidos.

A Polícia Civil segue na investigação.