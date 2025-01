Prefeito de Campina Grande nomeia mais dois novos secretários

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, nomeou os dois novos secretários executivos das Finanças de Campina Grande. Os dois cargos já estavam criados na estrutura da pasta através da aprovação da Reforma do Código Tributário pela Câmara de Vereadores, em 2024.

As nomeações foram formalizadas na noite desta terça-feira (14) por meio de portarias publicadas no Semanário Oficial do Município. O contador Emmanuel Sousa, que atuava como adjunto na Secretaria de Saúde, é o novo secretário executivo de Orçamento. Já a advogada Ana Cristina Dantas assume a Secretaria Executiva de Receitas.

Com essas nomeações e outras que foram publicadas no mesmo Semanário desta terça, a equipe técnica do segundo escalão dos secretários Gustavo Braga e Felipe Gadelha, titular e adjunto de Finanças, fica totalmente estruturada.