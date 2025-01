Para o senador Veneziano Vital, presidente do MDB na Paraíba, João Azevêdo comanda um governo que “não tem contra as suas narrativas a contraposição necessária. Isso é uma falha da oposição”.

“As narrativas do governo estadual são tomadas como voz única”, adendou o ´V´.

À ótica do senador, é preciso “dar uniformidade” ao discurso oposicionista no Estado, a começar pela publicização de que “temos o segundo pior PIB (produto interno bruto) do Brasil. Só estamos à frente do Maranhão, segundo o IBGE”.

