Presidente da Coreia do Sul é preso por insurreição, governadores ameaçam não aderir a programa de renegociação de dívidas, Meta abranda tom de Zuckerberg e outras notícias para começar esta quarta-feira (15).

COREIA DO SUL

Presidente da Coreia do Sul é preso por insurreição. Polícia apreende Yoon Suk Yeol em segunda tentativa de cumprir mandado; apoiadores tentaram impedir ação.

GOVERNO

Governadores criticam vetos de Lula em negociação de dívidas e ameaçam não aderir a programa. Eduardo Leite afirma mobilizar bancada no Congresso por derrubada de decisão do presidente, e Cláudio Castro fala em ‘duro golpe’; para Pacheco, momento é de ‘agradecer a Lula’.

STF

Moraes manda à PGR informações da defesa de Bolsonaro sobre convite de Trump. Procuradoria vai analisar pedido de liberação do passaporte para ex-presidente ir a posse nos EUA.

PIX

Governo Lula prepara campanha às pressas para negar taxação do Pix. Sob Sidônio, Secom deu prazo de menos de 24 horas às agências para apresentação de peças; avaliação de integrantes do Executivo é que oposição vence batalha nas redes.

META

Empresa abranda tom de Zuckerberg e diz a governo Lula que mudanças visam reduzir exageros. Dona do Instagram e Facebook afirma que programa de checagem, por ora, será encerrado apenas nos EUA.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Cessar-fogo iminente em Gaza faz extrema direita ameaçar Netanyahu. Premiê navega entre pressões enquanto acordo com o Hamas é finalizado no Qatar.

RIO DE JANEIRO

Calor, invasões e ameaças viram rotina na vida dos motoristas de ônibus do Rio. Profissionais relatam debandada e dizem sofrer com jornadas exaustivas e falta de segurança; sindicato de empresas diz colaborar com autoridades.

TÊNIS

‘Meus ídolos são Federer e Guga’, diz João Fonseca. Tenista brasileiro de 18 anos venceu nesta terça o top 10 Andrey Rublev em sua estreia em uma chave principal de Grand Slam.

FILMES

Le Monde chama Fernanda Torres de monocórdica e detona ‘Ainda Estou Aqui’. Obra foi fartamente elogiada pela crítica local, mas autor viu problema na abordagem melodramática do longa.

COTIDIANO

Médicos faziam procedimentos estéticos em membros do PCC presos, diz Promotoria. Médicos e dentistas não tinham conhecimento de que estavam prestando serviços para criminosos, segundo a investigação.

*Folhapress