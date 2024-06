Fique bem informado: saiba o que rolou de novidades

Para você, o resumo das notícias mais lidas nesta sexta-feira no ParaibaOnline.

Monumento ‘Farra da Bodega’ em Campina Grande: A personificação da cultura nordestina

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/15/monumento-farra-da-bodega-a-personificacao-da-cultura-nordestina/

Polícia Civil apreende cerca de 100 kg de cocaína em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/14/policia-civil-apreende-cerca-de-100-kg-de-cocaina-em-campina-grande/

Acidente envolvendo dois caminhões deixa corpo de motorista 100% queimado

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/14/acidente-envolvendo-dois-caminhoes-deixa-corpo-de-motorista-100-queimado/

Inmet emite alertas de chuvas para mais de 90 cidades da PB

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/14/inmet-emite-alertas-de-chuvas-para-joao-pessoa-e-outras-cidades/

Vereador chama colega de mentiroso; resposta: “vereador do Paraguai´

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/14/vereador-chama-colega-de-mentiroso-resposta-vereador-do-paraguai/

Saiba sobre as origens das comidas das festas juninas

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/14/saiba-sobre-as-origens-das-comidas-das-festas-juninas/

Vereador campinense faz ameaça velada a colega na tribuna: “Estou tentando me segurar”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/14/vereador-campinense-faz-ameaca-velada-a-colega-na-tribuna-estou-tentando-me-segurar/

Padilha: “Não contem com governo pra mudança na legislação de aborto”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/14/padilha-nao-contem-com-governo-pra-mudanca-na-legislacao-de-aborto/

Líder do governo em Campina faz desabafo”: “Minha paciência é zero, passamos do limite”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/14/lider-do-governo-em-campina-faz-desabafo-minha-paciencia-e-zero-passamos-do-limite/

Dança: o multiculturalismo no Maior São João do Mundo

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/14/danca-o-multiculturalismo-no-maior-sao-joao-do-mundo/

Presidente do TCU alerta para déficit volumoso da Previdência Social

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/14/presidente-do-tcu-alerta-para-deficit-volumoso-da-previdencia-social/

Nova lei obriga remoção de fiação e de equipamentos na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/14/nova-lei-obriga-remocao-de-fiacao-e-de-equipamentos-na-paraiba/

Líder da oposição em Campina: Tribunal de Justiça foi induzido ao erro

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/14/lider-da-oposicao-em-campina-tribunal-de-justica-foi-induzido-ao-erro/

Mais de 430 vagas de emprego em 10 municípios paraibanos

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/06/14/mais-de-430-vagas-de-emprego-em-10-municipios-paraibanos/

Aparte: SUS terá investimento adicional de R$ 1 bilhão para combate às filas

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/06/14/aparte-sus-tera-investimento-adicional-de-r-1-bilhao-para-combate-as-filas/

MEC condiciona revogar portaria se professores acabarem greve

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/06/14/mec-condiciona-revogar-portaria-se-professores-acabarem-greve/

Neymar tem ‘flerte’, pé no chão e encanto com torcida do Flamengo

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/neymar-tem-flerte-pe-no-chao-e-encanto-com-torcida-do-flamengo/

Lula propõe governança global para inteligência artificial

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/14/lula-propoe-governanca-global-para-inteligencia-artificial/

Justiça publica decisão e Prefeitura de Campina paga prestadores de serviço

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/14/justica-publica-decisao-e-prefeitura-de-campina-paga-prestadores-de-servico/

Furto de energia elétrica bate recorde no Brasil; Paraíba ocupa 21ª posição

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/14/furto-de-energia-eletrica-bate-recorde-no-brasil-paraiba-ocupa-21a-posicao/

Dançarina de forró na Austrália visita o São João de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/14/dancarina-de-forro-na-australia-visita-o-sao-joao-de-campina-grande/

Censo 2022: país tem mais de 320 mil endereços em vias públicas sem nome

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/14/censo-2022-pais-tem-mais-de-320-mil-enderecos-em-vias-publicas-sem-nome/

Veja os vinte nomes de ruas mais utilizados no Brasil

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/14/veja-os-vinte-nomes-de-ruas-mais-utilizados-no-brasil/

Governador autoriza aumento no número de convocados em concurso na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/06/14/governador-autoriza-aumento-no-numero-de-convocados-em-concurso-na-paraiba/

De bem com o espelho: aprenda a aplicar cílios postiços corretamente

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/06/14/de-bem-com-o-espelho-aprenda-a-aplicar-cilios-posticos-corretamente/

Maior São João do Mundo: comerciantes relatam boas vendas

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/14/maior-sao-joao-do-mundo-comerciantes-relatam-boas-vendas/

Aparte: secretário de Estado cogita disputar vaga de conselheiro do TCE

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/14/aparte-secretario-de-estado-cogita-disputar-vaga-de-conselheiro-do-tce/

São João de Campina Grande: Caldinhos esquentam os forrozeiros

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/14/sao-joao-de-campina-grande-caldinhos-esquentam-os-forrozeiros/

