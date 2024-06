O furto de energia elétrica no Brasil atingiu níveis recordes em 2023, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Conhecido tecnicamente como perdas não técnicas, a prática chamada de “gatos” cresceu 20% no último ano, totalizando 40,8 TWh (Terawatts-hora). Ainda segundo a Aneel, nos últimos 15 anos, o volume de energia furtada acumulou mais de 500 TWh (ou 500 milhões de MWh), o que supera a geração da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, a segunda maior do Brasil.

Na Paraíba, que ocupa a 21ª posição no ranking nacional de furto de energia, a situação não é das piores, mas ainda requer atenção. Em 2024, num levantamento feito pela Energisa Paraíba, a energia recuperada até maio, foi de 16 GWh, o que corresponde ao abastecimento de quase 10 mil residência, por um ano. Em 2023, no mesmo período, o valor recuperado foi 12 GWh.

“Os furtos e fraudes de energia impactam diretamente na qualidade do fornecimento de energia elétrica, na arrecadação de impostos e na vida dos clientes regulares, uma vez que os custos de energia decorrentes desses furtos são rateados entre todos, prejudicando diretamente quem paga suas contas em dia”, explica o coordenador de combate a perdas da Energisa Paraíba, Miranildo Gomes.

Com o apoio de um sistema de inteligência que monitora o consumo de energia e equipes em campo realizando inspeções periódicas em situações suspeitas, foram feitas mais de 53 mil inspeções. A notificação e regularização de fraudes e furtos de energia é fundamental para a qualidade no fornecimento de energia elétrica para todos os clientes.

O furto ou fraude de energia é crime previsto em lei e traz prejuízos para a população, impactando o fornecimento de energia para os clientes regulares. Este ano foram efetuadas mais de 40 prisões.

Quando a fraude é identificada, além da regularização e abertura do Boletim de Ocorrência, a Energisa realizara a cobrança dos valores retroativos referentes ao período da irregularidade.

Os procedimentos para efetuar esta cobrança estão previstos na Resolução da Aneel. O fornecimento de energia também é interrompido como medida de segurança até que a situação seja regularizada, já que caracteriza risco iminente de danos as pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

“Temos o compromisso de distribuir energia com qualidade e segurança para os nossos clientes e isso também passa pela redução das irregularidades. Quem furta energia está lesando os demais clientes e ainda colocando em risco a própria vida e dos vizinhos. Somente as equipes da Energisa têm autorização legal, instruções técnicas e de segurança para fazer serviços e quaisquer intervenções na rede elétrica”, afirma coordenador.

A denúncia da irregularidade pode ser realizada por meio dos canais de atendimento da Energisa. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato.

Canais de atendimento

Gisa: gisa.energisa.com.br

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 083 0196

Acompanhe nosso Instagram: @paraiba_online