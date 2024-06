País do futebol. Assim somos conhecidos Brasil a fora. Mas Campina Grande, no interior da Paraíba, leva uma bandeira que vai além dos gramados. A maior e melhor festa junina do mundo também valoriza as cores de uma nação que, através das bandeirolas espalhadas por toda a cidade, da canjica e da pamonha, mas, acima de tudo, por meio do nosso bom e velho forró, chega aos quatro cantos do mundo.

A prova disso é a busca de turistas, que só cresce, pelo Maior e Melhor São João do Mundo. Segundo dados divulgados pelo Instituto 6 Sigma, pesquisa provocada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande e Sebrae, em 2023, cerca de 2,7 milhões de pessoas transitaram pela cidade no período junino. Já para este ano, a expectativa é de um crescimento de 10% a 15% do público, chegando a 3,1 milhões de forrozeiros.

E parece que essa meta será alcançada. Diante dos esforços e investimentos realizados pela prefeitura, a cidade não só vem recebendo turistas de outros estados do país, como também de países do outro lado do mundo. Como é o caso da australiana Rachael Sault. Dançarina de forró na terra do canguru, é a primeira vez que visita Campina Grande, viagem essa motivada por muita curiosidade.

“Danço forró na Austrália e nunca tinha vindo aqui. É algo mágico, maravilhoso, colorido”. Rachael ainda enfatizou que Campina é referência no forró em todo o mundo. “A música é contagiante. A paixão que o paraibano tem é diferente. É como o brasileiro nasce jogando futebol, o paraibano nasce dançando forró. Não consigo expressar esse sentimento em palavras”, disse.

Acompanhada do brasileiro Alison Dias, natural de São Paulo, a australiana tem no marido a referência para aproveitar o Maior e Melhor São João do Mundo. O paulista está em Campina pela segunda vez e, pelas palavras, a opinião contagia.

“A cidade está linda, está limpa, isso chama a atenção. Vim há quatro anos e, este ano, a organização está chamando atenção. A festa está bem representada”. Alison ainda deixou um convite para quem não conhece a festa. “Quem não veio aqui no mês de junho, venha. Não vai se arrepender e vai querer voltar”, comentou.

Por sua vez, o coordenador de Turismo da Prefeitura de Campina Grande, Pablo Jatobá, avalia que o turismo na Serra da Borborema, durante o período de São João é, hoje, uma das grandes fontes de receita para Campina Grande.

“Em 2023, segundo o Instituto 6 Sigma, cerca de R$ 500 milhões foi o valor movimentado em Campina Grande, durante o São João. Este ano, a expectativa da Prefeitura é que esse número cresça em torno de 10% a 15%, alcançando a casa dos 550 milhões até 575 milhões”, declarou.

Acompanhe nosso Instagram: @paraiba_online