Deusdete Queiroga, um dos mais próximos auxiliares do governador João Azevedo, começa a tentar pavimentar o caminho que o leve à condição de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Ou seja, ele reavalia o que cogitou inicialmente após a reeleição de João: postular um mandato para a Câmara Federal em 2026.

Situando: nos próximos meses deverão ser abertas as vagas dos conselheiros Artur Cunha Lima e Fernando Rodrigues Catão.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui.

Acompanhe nosso Instagram: @paraiba_online