Nova lei obriga remoção de fiação e de equipamentos na Paraíba

A Assembleia Legislativa também aprovou projeto do deputado Luciano Cartaxo (PT) que dispõe sobre “a obrigatoriedade das empresas prestadoras dos serviços de televisão, internet ou telefonia por assinatura, após o cancelamento do serviço, realizarem a remoção e o descarte do cabeamento inativado”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/de-olho-no-tce-paraiba/

Siga o instagram do nosso site: @paraiba_online