Destaques no noticiário do ParaibaOnline; atualize-se

Confira as notícias que foram destaque no noticiário do ParaibaOnline nesta quinta-feira.

Informe-se e compartilhe informação com procedência.

São João em Campina: novos recordes com Quadrilhão e maior bolo de milho do mundo

Pedreiro morre ao cair de telhado de igreja em João Pessoa

Luiz Araújo brilha, Flamengo bate o Grêmio e volta à liderança

Celia Regina e Ivonildes Fonseca são reeleitas para Reitoria da UEPB

Treze bate novamente o Potiguar e encaminha classificação na Série D

Colunista destaca novos nomeados no Governo João Azevêdo

Veja trechos do voto do relator das contas do Governo Lula

Detalhes da decisão do TJ-PB sobre suplementações em Campina; com vídeo

Romantismo Junino: casais celebram o dia dos namorados no Parque do Povo

Delícias Juninas: sabores tradicionais do São João no Parque do Povo

Lista com nomes de gestores públicos com contas reprovadas é enviada à Justiça Eleitoral

TCE-PB encontra apenas cinco centavos em cofre de prefeitura no Sertão

Copa do Mundo de 2026: Eliminatórias já somam 13 países sem chances de vaga

Campina Grande: programação da Noite do Cuscuz é encerrada nesta quinta

Letramento Digital: entenda como funciona a lixeira no seu computador e celular

PF cumpre mandados na Paraíba; grupo criminoso movimentou R$ 40 milhões

Podcast Mercado Imobiliário: Secovi-PB alerta sobre repasse de casas

Sousa volta a vencer o Maracanã e encosta no G-4 na Série D

Podcast Na Cozinha: aprenda a fazer um delicioso creme de milho

Aparte: ex-secretária executiva de Saúde é recontratada pelo Governo da Paraíba

João empossa secretários e destaca avanços na Rede Estadual de Ensino

Leia também:

Confira os destaques desta quarta-feira no ParaibaOnline

Notícias que movimentam o Brasil nesta quinta-feira

Acompanhe nosso Instagram: @paraiba_online