João empossa secretários e destaca avanços na Rede Estadual de Ensino

Ogovernador João Azevêdo empossou, no início da noite desta quinta-feira (13), o novo secretário de Estado da Educação, Wilson Santiago Filho, e o secretário-executivo de Gestão Pedagógica, José Edilson de Amorim, em solenidade ocorrida no Centro de Formação de Educadores, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. A posse ocorreu no mesmo dia em que a nomeação de ambos foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na ocasião, o governador João Azevêdo destacou que Wilson Santiago Filho reúne as condições necessárias para realizar um grande trabalho como secretário da Educação.

“Eu não tenho dúvida nenhuma de que Wilson Filho vai demonstrar sua capacidade de gestão como secretário de uma área tão importante, que é a Educação, uma política pública de Governo, não é uma política pública de governador, e Wilson tem identidade com esse projeto”, disse.

Em seu discurso, o gestor paraibano evidenciou os avanços da Educação paraibana, como a aprovação do PCCR e de 80% para diminuir a distorção salarial entre professores efetivos e contratados, e desejou as boas-vindas aos novos auxiliares.

“Quero fazer uma fala de acolhimento a Wilson Filho e a José Edilson de Amorim. Vocês estão sendo muito bem acolhidos neste momento, estamos apostando as fichas para que a Paraíba continue avançando, que tem uma educação que avançou muito”.

Já o novo secretário da Educação, em seu discurso de posse, reforçou o compromisso com a Educação paraibana.

“É com muita responsabilidade que assumo a Secretaria de Educação da Paraíba. Essa é uma missão que acolho com o compromisso inabalável de servir ao interesse público, que sempre pautou a minha vida. Impulsionado pela minha formação como advogado e mestre em Administração Pública, e pela experiência adquirida em minha trajetória política, acadêmica e profissional. Como deputado federal, fui presidente das Frentes Parlamentares em Defesa do Magistério”, disse, destacando outras experiências, como a relatoria do novo Ensino Médio.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, falou da convivência com o novo secretário da Educação, evidenciando qualidades como entusiasmo e dinamismo, quando concluiu:

“Eu tenho certeza de que Wilson Filho irá fazer um grande trabalho para qualificar e melhorar a educação dos filhos do povo da Paraíba”.

Por sua vez, o deputado federal Wilson Santiago, falou da alegria e da expectativa com Wilson Filho como secretário de Educação da Paraíba.

“Este é um momento de alegria. E sabemos que esta alegria resultará em frutos para a Educação da Paraíba. Eu tenho certeza de que, com a contribuição de todos os alunos, de todos os professores, de todos os funcionários e da sociedade, ele fará uma grande gestão e irá retribuir à população da Paraíba uma Educação de qualidade”, comentou.

A solenidade de posse do novo secretário de Estado da Educação e do secretário-executivo da Gestão Pedagógica foi prestigiada pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; pelos deputados federais Damião Feliciano e Gervásio Maia; pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nominando Diniz, entre outras autoridades, professores e estudantes da Rede Estadual de Ensino.

Perfis — Advogado e mestre em Administração Pública pelo Instituto de Direito Público (IDP), em Brasília, Wilson Santiago Filho teve, na condição de parlamentar, sua atuação voltada para a Educação, sendo, por esse motivo, reconhecido com a maior honraria da educação brasileira — a Medalha de Grã-Mestre da Ordem Nacional do Mérito Educativo, concedida pela Presidência da República.

Já o novo secretário-executivo da Gestão Pedagógica é graduado, mestre e doutor em Letras.

Entre outros títulos de José Edilson de Amorim na gestão educacional, estão reitor e vice-reitor da UFCG, sendo ainda professor titular na Unidade Acadêmica de Letras do Centro de Humanidades da UFPB.