Wellington Roberto: “Estou na situação de noiva com quem todos querem casar”

O deputado federal Wellington Roberto admitiu que está de saída do Partido Liberal, do qual perdeu a presidência na Paraíba. Ele também afirmou que se encontra na situação de uma noiva que todos querem casar, referindo-se aos inúmeros convites já recebidos para trocar de legenda.

“Estou muito tranquilo. Não é querendo desmerecer os demais colegas de toda a bancada. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não tem ninguém melhor do que eu. Eu estou naquela situação da noiva que todo mundo quer casar, mas primeiro Deus é quem vai nos orientar”, disse.

O deputado informou que está ouvindo os correligionários e analisando os vários convites para continuar trabalhando intensamente em seu mandato e, logicamente, fazendo o melhor para os municípios onde atua politicamente na Paraíba.