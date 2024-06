Podcast Na Cozinha: aprenda a fazer um delicioso creme de milho

No quadro “Na Cozinha”, do programa Conexão Caturité, o professor de gastronomia Júlio César Vilar compartilhou uma receita de creme de milho, perfeita para o clima de São João.

Ingredientes:

1 lata de milho (ou 200g de milho natural)

1 ½ xícara de leite líquido integral

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola média cortada em cubos

1 lata de creme de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo (sem fermento)

200ml de caldo de legumes (ou 1 tablet de caldo de legumes)

Modo de Preparo:

♦ Bata o milho escorrido com o leite no liquidificador e reserve.

♦ Aqueça a manteiga em uma panela, refogue a cebola até dourar.

♦ Adicione a farinha de trigo, mexendo rapidamente até dourar um pouco.

♦ Misture o milho batido com o leite no refogado e cozinhe por cerca de 10 minutos, até obter uma consistência cremosa.

♦ Acrescente o creme de leite, misture bem e desligue o fogo.

♦ Adicione o caldo de legumes aos poucos até atingir a textura desejada.

♦ Finalize com couve refogada, alho frito, cubinhos de bacon fritos, calabresa assada ou frango desfiado. O creme de milho é versátil e pode ser servido de diversas formas.

