Celia Regina e Ivonildes Fonseca são reeleitas para Reitoria da UEPB

As professoras Celia Regina Diniz e Ivonildes Fonseca, que compunham a Chapa 1 “UEPB Forte e Inclusiva”, venceram a consulta eleitoral para a Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e foram reeleitas para o quadriênio 2024/2028.

A eleição, aconteceu de forma on-line, nesta quinta-feira (13), das 8h às 20h, por meio do sistema Helios Voting e movimentou a comunidade universitária dos 8 câmpus da Instituição.

A consulta contou com a participação de docentes, técnicos(as) administrativos(as) e estudantes dos cursos médio, técnico, a distância, graduação e pós-graduação da Instituição.

A chapa vencedora obteve 3.199 votos, o que representou um percentual de 72,16% do total de votos, recebendo 499 votos dos docentes, 434 dos(as) técnicos(as) administrativos(as) e 2.266 dos discentes.

A chapa 2 “Acolher um Novo Tempo”, formada pelo professor José Joelson Pimentel de Almeida e pela professora Jacqueline Echeverría Barrancos, obteve 2.184 votos, 26,86%, com 109 votos de docentes, 88 de técnicos(as) e 1.987 de estudantes.

O pleito foi considerado tranquilo pela Comissão Eleitoral durante todo o período de votação. Para os representantes das Comissões Eleitoral e Técnica, a comunidade universitária exerceu de forma exemplar seu direito ao voto, demonstrando compromisso e responsabilidade com todo o processo.

Eles também ressaltaram o sucesso mais uma vez do uso do sistema de votação Helios Voting.

A apuração da votação aconteceu no Auditório do curso de Psicologia, no Centro de Cioências Biológicas e da Saúde (CCBS), e contou com além de representantes das duas chapas, a supervisão externa da advogada Sarah Aires, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Campina Grande.

Para a professora Celia Regina, a vitória da Chapa 1 foi a vitória da ética, do compromisso verdadeiro com a Universidade e do respeito com a comunidade universitária.

Ela vai conduzir os destinos da UEPB pelos próximos quatro anos ao lado da professora Ivonildes Fonseca, e avaliou a vitória como um resultado expressivo, que impõe ainda mais responsabilidade à gestão para corresponder à confiança depositada.

“Estou muito feliz, o momento agora é de agradecer a todas as pessoas que contribuíram com nosso projeto, que confiam no nosso projeto e o resultado expressivo nas urnas dos estudantes, docente, técnicos e técnicas confirma que eu e a professora Ivonildes estamos no caminho certo. O que nós estamos fazendo é para que a nossa Universidade seja cada vez mais forte, cada vez mais inclusiva. A resposta foi dada nas urnas e nós vamos trabalhar cada vez mais para que a nossa Universidade seja ainda mais referência no estado da Paraíba”, disse a reitora Celia Regina logo após o resultado da apuração dos votos.

A vice-reitora Ivonildes Fonseca também agradeceu aos professores, técnicos(as) e estudantes que depositaram confiança na chapa 1 e disse estar muito feliz pelo apoio recebido, fazendo questão de destacar o entusiasmo com o qual cada apoiador(a) atuou na campanha.

“Agradecemos a participação, a votação expressiva de estudantes, de servidores técnicos e técnicas e de docentes. Esta resposta nas urnas significa que o trabalho da gente e de toda a nossa equipe é o resultado que vem tendo uma avaliação positiva que vem fazer com que a nossa Universidade marque no território paraibano, do Nordeste e do Brasil. Realmente somos uma Universidade que avança”, destacou.

Urna – Estudantes

Chapa 1 – 2.266 votos

Capa 2 – 1.987 votos

Brancos – 58 votos

Nulos – 74 votos

Urna – Docentes

Chapa 1 – 499 votos

Chapa 2 – 109 votos

Brancos – 6 votos

Nulos – 17 votos

Urna – Técnicos(as) Administrativos(as)

Chapa 1 – 434 votos

Chapa 2 – 88 votos

Brancos – 3 votos

Nulos – 7 votos