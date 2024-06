Delícias Juninas: sabores tradicionais do São João no Parque do Povo

O mês de Junho é famoso pelas suas festas juninas e, sobretudo, pelas delícias gastronômicas que marcam esse mês. No coração do Parque do Povo, as deliciosas comidas feitas de um bom milho atraem os visitantes.

É possível encontrar pratos típicos para todos os gostos, mas os vendidos nos carrinhos ambulantes continuam fazendo sucesso. O cheirinho chama atenção por onde passa e vem garantindo que a tradição culinária seja tão respeitada quanto às danças e músicas que marcam essa época.

Para Letícia Freitas, 28, uma visitante animada, a experiência de saborear as delícias juninas vai além do simples ato de se alimentar.

“É como se cada pedacinho dessas comidas trouxesse um pouco da história e da alegria do São João. É impossível não se deixar envolver pelos sabores que nos conectam às tradições desta época tão especial”, compartilha Letícia, enquanto saboreia o milho comprado em uma das barraquinhas.

Enquanto o forró embala os passos dos dançarinos e as bandeirinhas enfeitam o céu, as barracas repletas de iguarias juninas convidam os visitantes a uma verdadeira festa para o paladar. O cheiro de milho cozido, o gosto doce da canjica e a textura cremosa da pamonha se mesclam com a alegria contagiante que permeia o Parque do Povo durante o São João. Cada mordida é um mergulho na tradição, repleta de sabores que evocam memórias de infância e celebram a riqueza da cultura nordestina.

Repórter: Sophia Oliveira

Fotógrafa: Sophia Oliveira

Editora: Milena Ferreira

