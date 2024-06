Romantismo Junino: casais celebram o dia dos namorados no Parque do Povo

O Parque do Povo, coração do Maior São João do Mundo, se encheu de romantismo na noite desta quarta-feira, 12 de junho, quando centenas de casais comemoraram o Dia dos Namorados em meio às festividades juninas. A data, que coincide com a festa, proporciona um cenário único para a celebração do amor entre os casais.

Desde o início da noite, casais começaram a chegar ao Parque do Povo, atraídos pela vasta programação que incluía grandes shows no palco principal, quadrilhas no Parque Evaldo Cruz e forró pé-de-serra nas Ilhas.

Casais de todas as idades aproveitaram a ocasião e a atmosfera única do Parque do Povo para renovar os votos de amor. A decoração com bandeirolas coloridas, balões em formato de coração e roda gigante, adicionou um toque especial ao evento, criando cenários perfeitos para fotos e recordações.

O Dia dos Namorados, dentro do contexto do Maior São João do Mundo, é uma prova de como as tradições das festas juninas podem se adaptar e enriquecer as datas comemorativas, criando momentos únicos e inesquecíveis para todos os participantes, sendo propícia até para pedidos de noivado.

Foi o caso de Adeildo Heleno e Paula Vasconcelos, que escolheram a atmosfera mágica do evento para marcar um novo capítulo em suas vidas: “O pedido de noivado saiu hoje. E estamos aqui para curtir o forró das antigas, que nós amamos, e para comemorar esse dia. É muito importante essa data, porque nos conhecemos no mês de junho, no São João. Foi aqui que ficamos juntos pela primeira vez e sempre comemoramos aqui no Parque do Povo”, concluíram entusiasmados.

Outro casal que também decidiu dar um passo importante no relacionamento foi Thiago e Luciana, que aproveitaram a noite especial para oficializar o noivado. “O pedido vai sair hoje. O local ainda é surpresa para Luciana. Mas, o pedido será dentro do Parque do Povo. Escolhi fazer o pedido aqui porque é propício, está bonito, aconchegante e maravilhoso. Aqui podemos fazer o pedido e desfrutar da festa do Maior São João do Mundo”.

Enquanto estavam no Parque Evaldo Cruz, admirando a nova fonte luminosa, Carlos Eduardo e Sara de Souza refletiam sobre a importância do Dia dos Namorados para eles e sobre os anos que estão por vir: “Segundo ano como namorados, está sendo incrível vivenciar e ter esse momento juntinhos, que a gente possa viver isso várias vezes até casarmos. É só o começo de uma jornada que teremos pela frente, o começo de uma vida toda que teremos juntos. E o dia dos namorados não é só hoje! Temos que conquistar nosso parceiro todos os dias e nisso sempre reservamos um dia de cada mês para criarmos memórias juntos”, compartilharam.

O Dia dos Namorados no Parque do Povo, durante o Maior São João do Mundo, não apenas celebra o amor entre os casais, mas também reforça a riqueza cultural e emocional que permeia essa festividade.

A noite não foi apenas de festa, mas também de decisões importantes e de reflexão sobre o futuro e fortalecimento dos laços que unem os casais. Assim, o Parque do Povo se consagra, também, como um santuário do amor e das tradições que o tornam único e inesquecível.

Reportagem: Diney de Melo

Fotografia: Nicolas Almeida

Edição: Nathália Aguiar

